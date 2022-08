POL-EN: Hattingen- Einbruch in Wohnung

Schwelm (ots) - Bisher unbekannte Täter versuchten am Freitag, den 19.08.2022, gegen 23:45 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus im Oehder Weg einzudringen. Der Eigentümer wurde auf Geräusche aufmerksam, konnte jedoch keine Personen mehr am Objekt feststellen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: ...

mehr