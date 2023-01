POL-PDTR: Missbrauch von Notrufen und unter Drogen stehende Fahrzeugführer - Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hermeskeil (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 29.01.2023, auf Montag, den 30.01.2023, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen Geräteschuppen auf einem Gartengrundstück in Hermeskeil, Züscher Straße, durch bislang unbekannte Täter. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier PI Hermeskeil Telefon: 06503 9151-0 ...

