POL-PDTR: Fußgänger am Zebrastreifen angefahren und schwerst verletzt

Palzem- Helfant (ots) - Während der Abwesenheit der Eigentümer wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 31.01.2023, 05.00 Uhr und 10.45 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus am Ortsrand von Helfant, Brückenstraße eingebrochen. Zeugenhinweise zu dem Fall nimmt die Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Polizeiinspektion Saarburg ...

