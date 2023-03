Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Praxisräume

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in die Räumlichkeiten einer Physiotherapiepraxis an der Kuhlmannstraße eingestiegen. Die Täter hebelten in der Zeit von Dienstag (14.03.), 19.15 Uhr bis Mittwoch (15.03.), 07.05 Uhr die Eingangstür zur Praxis auf. Dort durchsuchten sie ersten Ermittlungen zufolge einen Schrank, in dem sich eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag befand. Die Täter entwendeten die Geldkassette. Weiteres Diebesgut erlangten sie den ersten Ermittlungen zufolge nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell