Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Haftbefehle am Wochenende

Kehl/Neuried (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich stellte die Bundespolizei am vergangenen Wochenende gleich drei Haftbefehle fest. Ein ungarischer Staatsangehöriger, der im Zug von Paris nach Stuttgart kontrolliert wurde, war wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden. Da er die Strafe nicht begleichen konnte wurde der 25-Jährige am Freitagnachmittag ins Gefängnis eingeliefert. Ein 42-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger, der am Samstag am Grenzübergang in Neuried-Altenheim kontrolliert wurde, hatte mehr Glück. Er war wegen gemeinschaftlichem Diebstahls in besonders schwerem Fall verurteilt worden, seine Frau bezahlte jedoch die Geldstrafe, sodass er seine Reise fortsetzen konnte. In Kehl wies sich ein türkischer Staatsangehöriger am Sonntag Nachmittag mit Bildern eines französischen Aufenthaltstitels und seines Führerscheins aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass er wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt wurde und in Deutschland aktuell kein Fahrzeug führen darf. Die Geldstrafe von 4200 Euro konnte er begleichen, muss nun aber mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

