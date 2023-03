Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei anlässlich einer politischen Veranstaltung in Offenburg

Offenburg (ots)

Im Zusammenhang mit einer am 4. und 5. März stattfindenden politischen Veranstaltung auf dem Messegelände, hatte die Bundespolizei die Präsenz am Bahnhof Offenburg erhöht. Neben den örtlich zuständigen Beamten der Bundespolizeiinspektion Offenburg waren Kräfte der Bundespolizeiabteilung Sankt Augustin aus Nordrhein-Westfalen, der mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit aus Sindelfingen sowie der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung aus Stuttgart im Einsatz. Im Zuge angemeldeter Kundgebungen reisten gestern mehrere Teilnehmer mit Zügen des Nah- und Fernverkehrs nach Offenburg an. Während der An- und Abreisephase kam es im bundespolizeilichen Zuständigkeitsbereich zu keinen Vorkommnissen. Die Maßnahmen der Bundespolizei ergänzten hierbei abgestimmt die Sicherheitsmaßnahmen der Landespolizei Baden-Württemberg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell