Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Einbeck (ots)

(ho) Einbeck, Hubeweg

Am Samstag, den 17.12.2022, gegen 10:30 Uhr, entwendet ein noch unbekannter Täter oder Täterin das Portemonnaie einer 66-jährigen Geschädigten. Das Portemonnaie befand sich in einem Einkaufswagen und war nur ganz kurz unbeaufsichtigt. Dieser Moment wurde von dem noch unbekannten Täter genutzt, um das Portemonnaie zu entwenden. Im Portemonnaie befanden sich unter anderem 500 Euro Bargeld. Von der Polizei Einbeck noch einmal der Hinweis, dass keine Wertgegenstände im Einkaufswagen platziert werden, da es in letzter Zeit vermehrt zu gleichgelagerten Diebstählen gekommen ist.

Wer Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden, Tel.: 05561/949780.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell