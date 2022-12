POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck OT Kreiensen, Liethstraße/Billerbecker Straße. Am Samstag, den 17.12.2022, gegen 12:10 Uhr, befährt eine 62-Jährige Frau mit ihrem PKW die Bahnbrücke in Richtung Liethstraße, als ein ihr entgegenkommender PKW in den Gegenverkehr gerät und den PKW der Frau streift. Anschließend entfernt sich der Unbekannte mit seinem Fahrzeug weiter in Richtung Billerbeck. Verletzt wird bei dem ...

