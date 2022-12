Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

(ho) Einbeck, Dr.-Friedrich-Uhde-Straße

Am Samstag, den 17.12.2022, gegen 17:40 Uhr, wird der Polizei Einbeck eine Verkehrsunfallflucht an der oben genannten Örtlichkeit gemeldet. Hier soll ein 23-jähriger Fußgänger von einem noch unbekannten Fahrzeugführer leicht am Knie verletzt worden sein. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen VW gehandelt haben.

Vor Ort konnte der Sachverhalt von den eingesetzten Beamten nicht abschließend geklärt werden und die Ermittlungen dauern an.

Wer Zeuge von dem Ereignis geworden ist, wird gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden, Tel.: 05561/949780.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell