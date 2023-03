Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Personen, drei Haftbefehle

Iffezheim/Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern zwei gesuchte Straftäter verhaften können. Bei der Kontrolle eines 21-jährigen französischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis besteht. Ein Bekannter des Mannes konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1070 Euro bei einem Polizeirevier der Landespolizei bezahlen. Der Mann durfte danach seine Reise fortsetzen. Eine weitere Festnahme erfolgte gestern Abend am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden. Ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London vorstellig. Gegen Ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Durch Freunde des Mannes wurde die geforderte Geldstrafe in Höhe von 4519 Euro bezahlt. Er wurde danach auf freien Fuß entlassen und konnte seine Reise nach London antreten.

