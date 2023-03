Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen in Kehl

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Gestern Mittag wurde durch eine gemeinsame deutsch-französische Streife, am Grenzübergang Kehl-Europabrücke, ein 37-jähriger georgischer Staatsangehöriger angetroffen und polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahl. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1201,29 Euro bezahlen und danach seine Reise fortsetzen. Eine weitere Festnahme erfolgte gestern Abend gegen kurz vor 21 Uhr ebenfalls in Kehl. Bei der Kontrolle eines 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln bestand. Ein Bekannter des Mannes konnte die Geldstrafe in Höhe von 141,00 Euro bezahlen und damit eine Haftstrafe abwenden.

