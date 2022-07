Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeitung im Keller entzündet

Bocholt (ots)

Ein Feuer erlosch im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hochfeldstraße in Bocholt selbstständig. Unbekannte hatten einige Zeitungen angezündet. Durch die Hitze wurden Bretter und Küchenteile beschädigt. Mutmaßlich hatte eine Person die Zeitungen in den Sperrmüllhaufen geschoben. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kripo Boken erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

