Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Aggressive Person im Bahnhof Bühl beschäftigt Bundespolizei

Bühl (ots)

Gleich zweimal innerhalb einer Stunde musste eine Streife der Bundespolizei gestern Morgen den Bahnhof Bühl/Baden anfahren. Dort hatte ein Zugbegleiter einem griechischen Staatsangehörigen gegen 08:45 Uhr den Einstieg in einen Regionalzug verweigert, da dieser keinen Fahrschein besaß und auch nicht die Absicht hatte einen zu lösen. Unvermittelt griff der 74-Jährige daraufhin den Zugbegleiter an und schlug mittels einer Tasche auf ihn ein. Der Zugbegleiter wurde hierdurch leicht an Arm und Schulter verletzt. Die Personalien des bereits polizeibekannten Mannes wurden erhoben und ihm wurde ein Platzverweis für den Bahnhof Bühl erteilt. Gegen 09:45 Uhr mussten die Bundespolizisten erneut zum Bahnhof Bühl/ Baden ausrücken. Dort trafen sie wieder auf den 74-Jährigen, dessen Aggression sich nun gegen eine Reisende sowie eine Mitarbeiterin der dortigen Bahnhofsbäckerei richtete. Beide blieben unverletzt. Der griechische Staatsangehörige muss nun mit Anzeigen rechnen.

