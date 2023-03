Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bahnanlagen verunreinigt und Diebstahl begangen

Baden-Baden (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg wurden gestern durch einen Mitarbeiter der deutschen Bahn über einen Mann informiert, welcher in die Bahnhofshalle uriniert haben soll. Die Streife konnte vor Ort einen 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen antreffen. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufklärung stellte sich heraus, dass der Mann bereits am Morgen ,beim Bäcker im Bahnhof, eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank genommen hatte und den Bäcker verließ ohne die Flasche Bier zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin des Bäckers am Bahnhof gab an, dass der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach Bierflaschen entwendet habe, ohne diese zu bezahlen. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahl und Verunreinigung einer Bahnanlage. Er erhielt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für den Bahnhof Baden-Baden.

