POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots) - Am Dienstag, den 12. Juli kam es in einer Aldi Filiale in der Straße In der Maate zu einem bandenmäßigen Ladendiebstahl. Gegen 17.20 Uhr passierten vier unbekannte Täter den Kassenbereich der Filiale. Zwei von denen lenkten den Kassierer ab, ein weiterer entwendete Zigaretten aus der Auslage und ein Vierter schirmte vermutlich nach hinten ab. ...

