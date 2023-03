Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit gefälschtem Dokument und Haftbefehl unterwegs

Kehl (ots)

Eine Streife der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit hat gestern Nachmittag in einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug, auf der Fahrt von Mannheim nach Marseille, einen gesuchten Straftäter verhaften können. Bei der Kontrolle durch die Beamten wies sich der 30-jährige algerische Staatsangehörige mit einer belgischen Identitätskarte aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme des Dokumentes, fielen den Beamten Fälschungsmerkmale auf. Sie nahmen den Mann im Bahnhof Kehl aus dem Zug und verbrachten Ihn zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle. Ein Abgleich der Fingerabdrücke mit den polizeilichen Informationssystemen brachten seine tatsächlichen Personalien ans Licht. Ebenfalls stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen besonders schweren Fall des Diebstahls bestehen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen für 16 Monate in das Gefängnis gebracht. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt, der Mann gab an, das Dokument in Italien gekauft zu haben.

