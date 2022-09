POL-OG: Lahr - Rennen geliefert

Baden-Baden (ots) - Zu einem erfolgreichen Betrug mit der Übergabe von Wertgegenständen kam es am Freitagnachmittag in Baden-Baden. Eine 87-jährige Frau erhielt gegen 16 Uhr einen Anruf ihrer vermeintlichen Tochter, welche angeblich einen schlimmen Unfall verursacht haben soll. Das Telefonat wurde anschließend an eine falsche Polizeibeamtin sowie an einen ...

mehr