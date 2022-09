POL-OG: Rheinmünster, Flughafen - Drogenersatztabletten im Gepäck - Flug verpasst

Hofstetten (ots) - Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hatte die Besitzerin eins BMW am Sonntagmittag beim Parken in der Hauptstraße zu beklagen. In einem Zeitraum von 12 Uhr bis 14 Uhr stellte die 75-Jährige ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf einem Gästeparkplatz ab. Beim Zurückkehren musste die Frau jedoch Beschädigungen an ihrem Fahrzeug in Form von Kratzern an der linken hinteren Fahrzeugseite, oberhalb des ...

