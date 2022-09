Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verdacht einer Trunkenheitsfahrt

Bühl (ots)

Alarmiert durch eine aufmerksame Zeugin, trafen die Beamten des Polizeireviers Bühl am späten Sonntagabend auf einen stark alkoholisierten Mann an einer Tankstelle. Nach eigener Aussage hätte der 54-Jährige gegen 21 Uhr die Hauptstraße in nördlicher Richtung befahren, als er mit seinem Kleinkraftrad der Marke Peugeot stürzte. Daraufhin hätte er sein Gefährt bis zur Tankstelle geschoben, nachdem ein Fremder ihm, mutmaßlich als präventive Maßnahme, die Schlüssel seines Zweirads abgenommen und an ein Abschleppunternehmen, zur späteren Abholung weitergegeben haben soll. Eine Alkoholüberprüfung stellte sich mit einem Wert von etwa 1,4 Promille als positiv heraus, weshalb der Mann auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Dem alkoholisierten Fahrer wurde eine Weiterfahrt untersagt, er kann nun mit den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns rechnen.

/xo

