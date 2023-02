Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht hohen Sachschaden

Bergkamen (ots)

Am 26.02.2023 (So.), gegen 07.35 Uhr, befuhr ein 29jähriger Fahrzeugführer aus Bergkamen die Weddinghofer Straße in Bergkamen in Fahrtrichtung Häupenweg. Im Bereich einer leichten S-Kurve, in Höhe der Einmündung Bogenstraße, verlor der 29jährige, nach eigenen Angaben aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit 3 abgeparkten Fahrzeugen, einer Laterne und einer Mauer. Letztendlich kam das Fahrzeug mit der rechten Fahrzeugseite halb hängend auf einer Grundstücksmauer zum Stillstand. Durch die Kollision wurde der 29jährige Bergkamener leicht verletzt. Er wurde zunächst einem Krankenhaus zugeführt, welches er aber wieder nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 29jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Aus diesem Grunde wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein polizeilich sichergestellt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Weddinghofer Straße komplett für etwa 1 Stunde gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 96.000 Euro.

