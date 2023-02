POL-UN: Fröndenberg - Pkw stürzt bei Verkehrsunfall mehrere Meter in die Tiefe

Bergkamen (ots) - Nach einem Straßenraub am späten Donnerstagabend (23.02.2023) in Bergkamen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 23 Uhr schubsten zwei bislang unbekannte Täter einen 42-jährigen Bergkamener auf der Bambergstraße in Höhe der Ampel vor der Schillerschule zu Boden und entwendeten ihm die Geldbörse. Danach flüchteten sie zu Fuß in Richtung Tankstelle. Laut des Geschädigten waren die beiden männlichen ...

mehr