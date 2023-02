Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Lünen - Kriminalpolizei klärt Einbruchserie auf: 21-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bergkamen/Lünen (ots)

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei haben zur Festnahme eines 21-Jährigen geführt, der hinsichtlich einer Einbruchserie in Bergkamen und Lünen als dringend tatverdächtig gilt.

Der deutsche Staatsbürger ohne festen Wohnsitz soll seit Dezember 2022 mehrere Einbrüche in den beiden Kreiskommunen begangen haben - unter anderem mehrfach in eine Tagesstätte, in eine Änderungsschneiderei und eine Autowaschanlage. Dabei entwendete er beispielsweise Fahrzeuge, elektronische Geräte und Bargeld.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei in Kamen führten zu dem Beschuldigten, gegen den auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Kamen erlassen wurde. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Lünen nahmen den 21-Jährigen am heutigen Donnerstag (23.02.) an einer Wohnanschrift in Lünen fest. Anschließend wurde er der Justiz übergeben.

Im Zusammenhang mit dieser Einbruchserie dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Kamen gegen eine mehrköpfige Gruppe deutscher Jugendlicher und Heranwachsender an. Diese stehen im Verdacht, eine Vielzahl von Einbruchdiebstählen in Bergkamen begangen zu haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell