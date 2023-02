POL-UN: Kreis Unna - 362 Verkehrsverstöße bei weiterem kreisweiten Schwerpunkteinsatz

Schwerte (ots) - Unter dem Vorwand, Reparaturmaßnahmen an ihrem Dach vornehmen zu müssen, haben sich am Montagmorgen (20.02.2023) gegen 10.30 Uhr zwei Täter Zutritt zum Haus einer Seniorin in der Reichshofstraße in Schwerte verschafft und Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die beiden Männer in einem Pkw. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Person ...

