Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Falsche Dachdecker entwenden Schmuck von Seniorin

Schwerte (ots)

Unter dem Vorwand, Reparaturmaßnahmen an ihrem Dach vornehmen zu müssen, haben sich am Montagmorgen (20.02.2023) gegen 10.30 Uhr zwei Täter Zutritt zum Haus einer Seniorin in der Reichshofstraße in Schwerte verschafft und Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die beiden Männer in einem Pkw.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Person

- 40-50 Jahre - ca. 160 cm - Handwerker-Kleidung - Cap

2. Person

- 40-50 Jahre - ca. 185 cm - dick/stämmig - auffällig rotes Gesicht - Sommersprossen - rötliche kurze Haare - Handwerker-Kleidung

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. - Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Rufen Sie bei verdächtigen Personen sofort den Notruf 110.

