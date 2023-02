Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2022

Kreis Unna (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna stellt am Mittwoch (01.03.2023) die Verkehrsunfallstatistik für den Kreis Unna (ohne Lünen) vor.

Im Rahmen einer Pressekonferenz werden Landrat Mario Löhr, Leiter der Kreispolizeibehörde Unna, und Erster Polizeihauptkommissar Thomas Röwekamp, stellvertretender Leiter der Direktion Verkehr, ab 14 Uhr die Verkehrsunfallentwicklung erläutern. Dazu ist die Presse herzlich eingeladen.

Aus organisatorischen Gründen werden Medienvertreterinnen und -vertreter gebeten, sich vorab telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle anzumelden. Am Veranstaltungstag wenden sich die Journalistinnen und Journalisten bitte an den Service Point der Polizeiwache Unna (Obere Husemannstraße 14, 59423 Unna), wo sie von einem Mitarbeitenden der Pressestelle abgeholt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell