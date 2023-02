Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sportschuhe geraubt - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr trafen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in der Weinheimer Fußgängerzone auf eine mehrköpfige Personengruppe aus jungen Männern. Nachdem die Personen miteinander ins Gespräch gekommen und auf einem Parkplatz im Bereich des Schlossergäßchens angekommen waren, begann ein Verdächtiger der Gruppierung den 14-Jährigen zu stoßen. Danach entriss der Unbekannte dem zu Boden gefallenen Jugendlichen die Sportschuhe und flüchtete. Der Wert der Sportschuhe liegt bei 150 Euro. Der 14-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Die später informierte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 14-16 Jahre, 170cm groß, schwarze gelockte Haare am Oberkopf, seitlich kurzer Haarschnitt, schwarzer Pullover mit braunen Streifen an den Ärmeln. Die Spezialistinnen und Spezialisten für jugendspezifische Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen Verdacht des Raubes übernommen. Zeugen, welche die Situation beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

