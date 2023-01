Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein 51-jähriger wurde am Montag, 9. Januar, gegen 17.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Höhe der Einmündung Herringer Heide/Sandbochumer Straße leicht verletzt. Ein 51-jähriger VW Passat-Fahrer befuhr die Herringer Heide in Fahrtrichtung Südwesten. An der Einmündung beabsichtigte er in die Sandbochumer Straße abzubiegen. Der 51-jährige Fahrradfahrer befuhr die Sandbochumer Straße in nordwestliche Richtung. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß und der Fahrradfahrer stürzte zu Boden. Der 51-jährige Fahrradfahrer gab an, dass er sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben werde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3750 Euro. (kap)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell