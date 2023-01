POL-HAM: Laterne umgefahren - Flüchtiges Fahrzeug gesucht

Hamm-Uentrop (ots) - Ein Altkleidercontainer an der Bimbergsheide stand am Sonntagabend, 8. Januar, in Flammen. Gegen 18.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, der Container war an einem Feldweg aufgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zu dem Brand sowie verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

