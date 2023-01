POL-HAM: Brennender Altkleidercontainer an Feldweg

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte setzten am Samstagabend, 7. Januar, an der Hammer Straße und an der Horster Straße Mülltonnen in Brand. Gegen 22.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer brennenden Mülltonne an der Hammer Straße gerufen. Diese befand sich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses - durch die Flammen wurde eine weitere Mülltonne beschädigt. Nur wenig später, gegen 23.05 Uhr, alarmierte ein ...

mehr