Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Schatthausen, Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierer festgenommen - Weitere Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr einen jungen Mann der gerade dabei war mit einer Sprühdose verschiedenste Objekte im Bereich der Hohenhardter Straße zu besprühen. In der eingeleiteten Fahndung wurden Beamten des Polizeireviers Wiesloch auf den Schmierfinken an einer Scheune neben dem Radweg aufmerksam. Er wurde gleich darauf auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde neben der Sprühschablone auch eine Spraydose sichergestellt. Der 15-Jährige wurde im Anschluss den Erziehungsberechtigten überstellt. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung entgegen.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die den jungen Mann bei Farbschmierereien beobachteten. Insbesondere im Bereich Wiesloch Baiertal und Schatthausen in Nähe zur Hohenhardter Straße und entlang des Radwegs.

