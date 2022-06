Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zwei Scheiben eingeschlagen

Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Goch (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (18. Juni 2022) gegen 02:30 Uhr war ein Zeuge im Gocher Stadtpark unterwegs. Dort sah er zwei männliche Personen, die sich laut seiner Aussage in arabischer Sprache unterhielten. Als der Zeuge den Park in Richtung Brückenstraße verließ, liefen die beiden Männer zunächst hinter ihm her und bogen dann in die Brückenstraße ab. Der Zeuge befand sich gerade auf der Susbrücke, als er nach eigenen Angaben zunächst lautes Gebrüll und dann ein Klirren hörte. Er ging zurück in die Brückenstraße und entdeckte eine zerbrochene Glasscheibe an einem dortigen Geschäft. Der Zeuge beschreibt die beiden unbekannten Tatverdächtigen als etwa 22 bis 35 Jahre alt, wobei einer älter als der andere gewesen sein soll. Der Ältere war etwa 165cm groß und hatte dunkle Haare, an den Kopfseiten kurzrasiert. Er trug ein weißes T-Shirt, eine Jeanshose und eine Umhängetasche. Der zweite Unbekannte wird beschrieben als etwa 190cm groß, mit einer ähnlichen Frisur. Er war mit einem schwarzen T-Shirt und Jeans bekleidet und führte ebenfalls eine Umhängetasche mit sich. Beide Männer hatten ein südländisches Äußeres.

Noch während die eingesetzten Beamten den Sachverhalt aufnahmen, berichteten Zeugen, dass am Markt die Glasscheibe in der Haustür eines Mehrfamilienhauses ebenfalls beschädigt worden sei. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen oder zu den beschriebenen Männern machen können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell