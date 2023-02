POL-UN: Bergkamen - Polizei sucht Zeugen nach Straßenraub

Schwerte (ots) - Nach einem Tankstelleneinbruch in Schwerte in der Nacht zu Freitag (24.02.2023) sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 1.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle an der Schützenstraße und durchwühlten den Kassenbereich. Laut Zeugenangaben flüchteten drei dunkel gekleidete Tatverdächtige mit einem weißen ...

