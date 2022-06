POL-BS: Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Sophienstraße, 10.06.2022, 08.30 Uhr In der Hauptschule Sophienstraße wurde der Amokalarm ausgelöst. Am Freitagmorgen wurde die Polizei über einen Amokalarm in der Hauptschule Sophienstraße informiert. Sofort wurde eine Vielzahl von Einsatzkräften zu der Schule entsandt und telefonischer Kontakt zur Schulleitung hergestellt. Hier konnte nicht bestätigt werden, dass es sich ...

mehr