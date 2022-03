Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Jawoll-Markt

Im Zeitraum von Samstag, 12. März, 18.00 Uhr bis Montag, 14. März 2022, 08.30 Uhr, zerschnitten unbekannte Täter den Maschendrahtzaun zum Außen- und Gartenbereich des Jawoll-Markt in der Hullerser Landstraße in Einbeck und verschafften sich so Zutritt zum Markt. Aktuell können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden, der Schaden am Zaun wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

