Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei fasst Dieb dank Ortungsfunktion

Baden-Baden/Offenburg/Karlsruhe (ots)

Gestern Morgen meldete ein Reisender eines Nachtzuges, der sich auf der Fahrt von Karlsruhe nach Offenburg befand, gegen 04:30 Uhr den Diebstahl seines Mac Books. Beim Halt des Zuges im Bahnhof Baden-Baden hatte er den Diebstahl bemerkt, verständigte umgehend die Bundespolizeiinspektion Offenburg und übermittelte auch eine Beschreibung eines möglichen Tatverdächtigen. Sofortige Fahndungsmaßnahmen in den Bahnhöfen Baden-Baden und Offenburg blieben aber ohne Erfolg. Es gelang dem Beklauten sein Mac Book mittels Ortungsfunktion zu lokalisieren und demnach befand sich das Gerät mittlerweile in einem Zug in Richtung Hauptbahnhof Karlsruhe. Gegen 09:15 Uhr konnten dort Beamte der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe einen algerischen Staatsangehörigen festnehmen, der das gestohlene Mac Book bei sich hatte. Darüber hinaus wurden bei ihm mehrere hochpreisige Parfums originalverpackt aufgefunden, für die er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Den bereits polizeibekannten 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

