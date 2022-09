Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall verursacht und weggefahren

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Nissan in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes im Trollingerweg gegen einen geparkten Opel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr die Unfallverursacherin weg. Zeugen beobachteten Unfall und notierten sich das Kennzeichen der Verursacherin. Das teilten sie der Besitzerin des Opel im Anschluss mit. Die Polizei konnte den Nissan der Halteranschrift feststellen. Die Unfallspuren passten zum Schaden am Opel. Mit dem Nissan soll eine 83-Jährige unterwegs gewesen sein. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Zeugen, die den Unfall in der Tiefgarage gesehen haben.

