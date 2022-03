POL-PDWIL: Diebstahl von Portemonnaie

Speicher (ots) - Am Mittwoch, den 16.03.2022 um 13:58 Uhr, ereignete sich in Speicher ein Einbruch in ein Wohngebäude. Zwei 15-jährige Jugendliche gelangten durch Aufbrechen der rückwärtigen Tür in das Gebäude, mit dem Ziel, Barmittel zu entwenden. Dabei konnten die Beschuldigten beobachtet werden. Durch die Polizei Bitburg wurde das Gebäude zunächst umstellt ...

