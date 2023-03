POL-ST: Westerkappeln, Messenger-Betrug

Rheine (ots) - Am Dienstagabend (14.03.) haben Zeugen an der Tichelkampstraße, Ecke Rüsterweg, gegen 23.00 Uhr einen brennenden Pkw bemerkt und die Polizei informiert. Die Halterin, eine 69-jährige Rheinenserin, stellte den blauen Ford Fiesta am Nachmittag in Höhe der Hausnummer 50 ab. Die Zeugen, die in der Nähe wohnten, löschten den Brand mittels eines Feuerlöschers, den sie aus ihrem Haus holten. Zur genauen Brandursache können aktuell keine Angaben gemacht ...

