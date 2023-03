POL-ST: Lienen, Einbruch in Einfamilienhaus

Ibbenbüren (ots) - Das Wohnhaus, in das die unbekannten Täter eingestiegen sind, liegt an der Michaelstraße, in einer Sackgasse nahe gelegen der Straße Quellengrund. Erstmeldung vom 15.03.2023, 10.33 Uhr Unbekannte Täter haben am Dienstag (14.03.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Schmuck entwendet. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr eine Terrassentür auf und gelangten so in das ...

