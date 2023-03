Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (14.03.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Schmuck entwendet. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie die Zimmer, öffneten Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Die Unbekannten entwendeten dabei Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

