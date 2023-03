Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Autofahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Steinfurt-Bo. (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Altenberger Straße ist am Dienstag (14.03.23) gegen 14.00 Uhr ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 37-Jährige aus Steinfurt fuhr mit seinem schwarzen VW auf der Altenberger Straße in absteigender Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 57 musste er verkehrsbedingt halten. Hinter ihm fuhr zur gleichen Zeit eine 60-jährige Autofahrerin aus Steinfurt mit einem schwarzen Ford. Sie bemerkte das Abbremsen des 37-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt. Die 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 6.000 Euro.

