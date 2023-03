Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Freitag (10.03.2023) kam es gegen 17.00 Uhr auf der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein blauer Citroen C 2 beschädigt. Ein Fahrzeugführer setzte in Höhe der Hausnummer 32 sein Fahrzeug zurück und stieß mit dem Heckbereich gegen den Citroen. Dieser wurde im Frontbereich beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt bei etwa 1.200 Euro. Bei dem zurück setzenden Fahrzeug handelte es sich um einen BMW, vermutlich aus der 5er Reihe mit einem ST - Kennzeichen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571-928-4455.

