POL-ST: Greven, Autoreifen aus Container gestohlen Schloss aufgebrochen

Wettringen (ots) - Am Montag (13.03.23) ist es gegen 16.30 Uhr auf dem Burgsteinfurter Damm (L580) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt waren daran vier Fahrzeuge beteiligt. Ein 63-jähriger Mann aus Steinfurt fuhr mit seinem Citroen Berlingo auf dem Burgsteinfurter Damm in Fahrtrichtung Rheine. In Höhe der Sofienstraße wollte er nach links in eine Stichstraße abbiegen. Dazu musste er sein Fahrzeug ...

mehr