Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen nach schwerem Unfall gesucht

Oberhausen (ots)

Eine dramatische Situation bot sich den Streifenwagenbesatzungen, die am Dienstag (06.09.), um 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Rheinischen Straße gerufen worden waren. Ein 60-jähriger Kradfahrer war auf der Rheinischen Straße in Fahrtrichtung Bergstraße unterwegs. Zeitgleich ging eine 71-jährige Fußgängerin auf dem linken Gehweg in Richtung Bergstraße, als sie plötzlich die Straße überquerte. Nach Angaben des Motorradfahrers blieb sie kurz auf der Sperrfläche in der Straßenmitte stehen, um dann unvermittelt weiterzugehen. Daraufhin stieß der Motorradfahrer mit der älteren Dame zusammen, die bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden ist und noch mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen wurde. Der Motorradfahrer wurde nicht verletzt. Eine Zeugin und der 60-Jährige leisteten Erste-Hilfe, bis Polizei und die Rettungskräfte erschienen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats ermitteln nun, wie genau es zu dem schweren Unfall kommen konnte und bitten die Zeugin, die Erste Hilfe geleistet hatte sowie weitere Zeugen sich zu melden. Können Sie Hinweise zum Unfallhergang machen? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

