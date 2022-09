POL-OB: Würdigung durch den Oberbürgermeister und stellvertretenden Polizeipräsidenten

Oberhausen (ots) - Am 03.09.2022, gegen Mitternacht ist es an der Bebelstraße in Oberhausen-Alstaden zu einem Raub mit einem Messer gekommen. Ein Verdächtiger ist sofort festgenommen worden. Gegen Mitternacht ist ein Jugendlicher (17, syrisch) auf dem Gehweg an der Bebelstraße bis kurz vor sein Wohnhaus gegangen. Aus einem Gebüsch sprangen plötzlich zwei Unbekannte und bedrohten ihn. Er wurde aufgefordert seine Bankkarte herauszugeben. Als er angab, diese nicht ...

mehr