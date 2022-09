Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Foto-Fahndung der Polizei Oberhausen - Wer kann Hinweise geben?

Oberhausen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise: Nach einem Diebstahl wurde die dabei entwendete EC-Karte am 21.08.2021 in der Zeit von 09:00 - 11:30 Uhr zu unberechtigten Geldverfügungen in Oberhausen eingesetzt, wodurch ein Schaden entstand. Bislang durchgeführte Ermittlungen hinsichtlich der Identität der Tatverdächtigen sind ohne Erfolg geblieben; daher wurden nun Fotos der weiblichen Person auf dem Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen veröffentlicht:

https://polizei.nrw/fahndung/86559

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Oberhausen fragen: Wer kann Angaben zur Identität der weiblichen unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweisgeber melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell