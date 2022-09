Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnwagendiebe in Oberhausen unterwegs - Festnahme

Oberhausen (ots)

Am 02.09.2022 gegen 03:00 Uhr haben Unbekannte in einem umzäunten Bereich am Dümpterkamp in Oberhausen versucht einen Wohnwagen zu stehlen. Die Polizei hat zwei mutmaßliche Täter (38/49) aus Südosteuropa vor Ort festgenommen.

Aufmerksame Zeugen hatten der Leitstelle der Polizei Verdächtige gemeldet, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Eine schnell eintreffende Polizeistreife stellte vor Ort zwei Männer fest, die sich in der Hocke in den dortigen Büschen versteckten. Die beiden wurden vorläufig festgenommen.

In den Büschen fanden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auch zur Tat passendes Aufbruchswerkzeug. Die Sicherheitskralle des Wohnwagens war stark beschädigt, die Bremse war schon gelöst. Ein Zugfahrzeug stand bereit. Einer der Männer konnte zunächst aufgrund sprachlicher Barrieren keine Angaben machen, der zweite ist bereits einschlägig bekannt.

Beide Männer werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

