POL-OB: Bus rast über Eugen-zu-Nieden-Ring

Oberhausen (ots)

Am 01.09.2022 gegen 12:00 Uhr ist ein mit Fahrgästen besetzter Gelenkbus in der 30er Zone auf dem Eugen-zu-Nieden-Ring mit über 50km/h beim Überholen gemessen worden.

Der Fahrer war mit dem "Ziehharmonika"-Bus aus Heinsberg auf dem Eugen-zu-Nieden-Ring in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Mehrere Fahrgäste waren an Bord. Die Geschwindigkeit wurde gemessen als der Bus ein Fahrzeug der Stadt Oberhausen überholte. Die mittels Lasertechnik gemessene Geschwindigkeit betrug 51 km/h. Nach den vorgeschriebenen Abzügen bleibt eine vorwerfbares Tempo von 48 km/h. In diesem Fall bedeuten die Verstöße (Geschwindigkeitsübertretung/Busfahrt/Fahrgäste) für den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Wäre er 3 km/h schneller gewesen, hätte er auch den Führerschein für einen Monat abgeben müssen.

