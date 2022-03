LPI-J: Beamte beleidigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dienstagabend ereignete sich in der Christian-Eckardt-Straße in Kahla ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 21-jährige Radler befuhr die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Christian-Eckardt-Straße. An der Einmündung missachtete er hierbei die Vorfahrt eines Pkw BMW, welcher aus Richtung Bahnhof kam. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, ...

