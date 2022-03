Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagabend ereignete sich in der Christian-Eckardt-Straße in Kahla ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 21-jährige Radler befuhr die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Christian-Eckardt-Straße. An der Einmündung missachtete er hierbei die Vorfahrt eines Pkw BMW, welcher aus Richtung Bahnhof kam. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, bei welchem sich der Radfahrer verletzte. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit beider Unfallbeteiligter erbrachte, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

